Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan son bölümünde İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır'ın gözleri önünde bıçaklanmıştı. İlyas’ın akıbetini merak eden dizi takipçileri heyecanla yeni bölümü bekliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı nedeniyle bazı dizilerin ekran macerasına kısa süreliğine ara verildi, bu dizilerden biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yabancı sinema filmi “Marslı” yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümünün 22 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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