Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 98. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. 98. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Hızır Çakırbeyli'nin, eşini öldürmek isteyenlere karşı söylediği 'Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!' sözleri adeta damgasını vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanında başka neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. İzleyicilerine her zaman olduğu gibi heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında yer alan detayları merak eden ve ipucu edinmek isteyen seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Yayınlanan 98. bölüm fragmanında en dikkat çeken sahne, Hızır Çakırbeyli'nin 'Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!' sözlerini sarft ettiği sahne oldu. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 98. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 98. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Oktay Kaynarcalı ve Deniz Çakır'ın başrolde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekranlara gelen 97. bölümünde; Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.
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