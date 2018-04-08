Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı yayınlandı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.04.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 98. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. 98. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Hızır Çakırbeyli'nin, eşini öldürmek isteyenlere karşı söylediği 'Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!' sözleri adeta damgasını vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanında başka neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. İzleyicilerine her zaman olduğu gibi heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında yer alan detayları merak eden ve ipucu edinmek isteyen seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Yayınlanan 98. bölüm fragmanında en dikkat çeken sahne, Hızır Çakırbeyli'nin 'Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!' sözlerini sarft ettiği sahne oldu. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 98. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 98. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Oktay Kaynarcalı ve Deniz Çakır'ın başrolde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekranlara gelen 97. bölümünde; Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

 

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