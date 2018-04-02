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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.04.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Çakırbeyli için çarpıcı sözler

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Çakırbeyli için çarpıcı sözler

Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Nisan günü yayınlanacak olan 97. bölümünün fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan 97. bölüm fragmanıyla sevilen dizinin izleyicilerine yine nefes kesen anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. 97. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Selda’nın 'Hızır'ı yok etmek istiyorsanız sevdiklerini hedef almalısınız!' sözleri adeta damga vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanında başka neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?

Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Yayınlanan yeni fragmanda en dikkat çeken sahne ise, 'Hızır'ı yok etmek istiyorsanız sevdiklerini hedef almalısınız!' sözlerinin yer aldığı sahne oldu. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 97. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü hafızalarda yerini korurken 97. yeni fragman yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken fragman, seyircilere yeni bölüme dair birçok önemli ipucu veriyor. İşte fragman ve yeni bölümden detaylar…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 97. bölümünde; Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz.

Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır.

Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

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