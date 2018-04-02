Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Çakırbeyli için çarpıcı sözler
Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Nisan günü yayınlanacak olan 97. bölümünün fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan 97. bölüm fragmanıyla sevilen dizinin izleyicilerine yine nefes kesen anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. 97. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Selda’nın 'Hızır'ı yok etmek istiyorsanız sevdiklerini hedef almalısınız!' sözleri adeta damga vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanında başka neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?
Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Yayınlanan yeni fragmanda en dikkat çeken sahne ise, 'Hızır'ı yok etmek istiyorsanız sevdiklerini hedef almalısınız!' sözlerinin yer aldığı sahne oldu. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 97. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. BÖLÜM FRAGMANI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü hafızalarda yerini korurken 97. yeni fragman yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken fragman, seyircilere yeni bölüme dair birçok önemli ipucu veriyor. İşte fragman ve yeni bölümden detaylar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 97. bölümünde; Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz.
Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır.
Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.
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