Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor. Yayınlanan yeni fragmandan en dikkat çeken sahne, Hızır Çakırbeyli'nin 'Bu gece orayı basıyoruz!' sözlerini söylediği anlar oluyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. bölüm fragmanında başka neler oluyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 93. fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü hafızalarda yerini korurken yeni fragman yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Aksiyon yüklü sahneleriyle dikkat çeken dizinin fragmanı yeni bölüme dair birçok önemli ipucu veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir.

Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.