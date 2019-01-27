Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. bölüm fragmanında Çakırbeyliler zor sınavda
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 123. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle