Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanında çatışma büyüyor
Hızır Çakırbeyli'nin son bölümünde adım atıp beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümüyle salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. İntikam için her adımı atmaya hazır olan Hızır Çakırbeyli ve adamları, girişimlerine başlamıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Hızır Çakırbeyli, ailesini ülkeden uzaklaştırmasının ardından yeni sezona intikam arzusuyla başlamıştı. Boran ve Tufan'ın da kadroya dahil olmasıyla birlikte mevziyi alan Hızır Çakırbeyli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanında MOSSAD'ın hedefine giren Çakırbeyliler, savunmaya geçmiştir. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Boran ve Tufan'ın dahil olduğu dizinin yeni bölümünde, Alparslan'ın başı beladadır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.
Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.
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