Erkenci Kuş'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş'un gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü öncesi, yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin 13. bölümü 29 Eylül Cumartesi akşamı ekranlarda olacak. İşte, Erkenci Kuş'un 13. bölüm 1. fragmanı...
Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen Erkenci Kuş, 22 Eylül akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yeni bölümün yayınlanmasına uzun bir süre olmasına rağmen, 13. bölümden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, yeni bölümün oldukça heyecanlı olacağının sinyallerini verdi.
ERKENCİ KUŞ'UN KONUSU
Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvurusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.
Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.
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