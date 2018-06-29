Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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29.06.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu

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Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu

Yeni dizi Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisinin başrollerini son dönemlerin popüler iki ismi Demet Özdemir ve Can Yaman paylaşıyor. İkiliye kadroda usta isimler de eşlik ediyor. Peki, Erkenci Kuş oyuncu kadrosunda kimler var? İşte karakterler!

Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan Erkenci Kuş, senaryosu, oyuncu kadrosu ve karaktleriyle dikkatleri üzerine çekti. Demet Özdemir, hayalperest, zeki ve deli dolu Sanem’i; Can Yaman’ın dünya çapında tanınmış Can Divit’i canlandırdığı Erkenci Kuş’un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor. İşte Erkenci Kuş’un oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu



SANEM AYDIN (Demet Özdemir)

Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması.

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu


CAN DİVİT (Can Yaman)

“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş.

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu

LEYLA AYDIN (Öznur Serçeler)

Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK’cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre’nin yönetici asistanı olmayı başarmış.

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu



MEVKİBE AYDIN (Özlem Tokaslan)

Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu


NİHAT AYDIN (Berat Yenilmez)

Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu


EMRE DİVİT (Birand Tunca)

Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.

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