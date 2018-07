Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu

Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan Erkenci Kuş, senaryosu, oyuncu kadrosu ve karaktleriyle dikkatleri üzerine çekti. Demet Özdemir, hayalperest, zeki ve deli dolu Sanem’i; Can Yaman’ın dünya çapında tanınmış Can Divit’i canlandırdığı Erkenci Kuş’un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor. İşte Erkenci Kuş’un oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...







SANEM AYDIN (Demet Özdemir)



Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması.





CAN DİVİT (Can Yaman)



“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş.

LEYLA AYDIN (Öznur Serçeler)



Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK’cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre’nin yönetici asistanı olmayı başarmış.







MEVKİBE AYDIN (Özlem Tokaslan)



Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.





NİHAT AYDIN (Berat Yenilmez)



Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.





EMRE DİVİT (Birand Tunca)



Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.