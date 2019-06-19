'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin oyuncuları kimler?
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Youtube fenomeni Enes Batur’un kendi hayatını anlattığı ilk filmi, 19 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Filminin oyuncuları kimler?
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, Kamil Çetin tarafından yönetilen ve vlogger Enes Batur'un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Enes Batur’a kadroda Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı eşlik etti. Enes Batur’un ikinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman – filmi ise 31 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girdi.
FİLMİN KONUSU
Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.
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