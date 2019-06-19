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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin oyuncuları kimler?

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'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin oyuncuları kimler?

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Youtube fenomeni Enes Batur’un kendi hayatını anlattığı ilk filmi, 19 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Filminin oyuncuları kimler?

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, Kamil Çetin tarafından yönetilen ve vlogger Enes Batur'un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Enes Batur’a kadroda Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı eşlik etti. Enes Batur’un ikinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman – filmi ise 31 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girdi.

FİLMİN KONUSU

Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.

 

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