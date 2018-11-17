Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde heyecan dorukta! 17. bölüm fragmanları yayınlandı
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 17. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne Cansu, Kadir’le başladığı oyunla Çelen ailesini etkisi altına almayı başaracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 17. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 17. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 18 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümünde; Azra, Sumru’nun tehditleri karşısında dik durmaya çalışır. Cansu Kadir’le başladığı oyunla Çelen ailesini etkisi altına almayı başarır. Azra ve Cenk ise, Cansu yüzünden gergin günler yaşarlar. Kadir Melis’i her geçen gün kendine daha çok bağlarken bu sahte birliktelikte, Melis imkânsız bir aşka doğru çekilir.
En yakın dostunu kaybeden Feride bu acıyı atlatmaya çalışırken diğer taraftan şirketin içindeki sorunlarla mücadeleye girişir. Azmi’nin yetkileri tehlikeye girer ve şirkette dengeler değişir. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ ve Kenan Acar gibi ünlü isimler paylaşıyor.
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