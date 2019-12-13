Ece Uslu bu sözlerle duyurdu..Sevgili Geçmiş dizi final yapıyor

Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte final yapacağı bilgisi de geldi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında bölüm kısmında yazan 'Final' ibaresi izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte final bölümünde yaşanacaklar..

Cemal, Cahide’nin planından kızların da haberdar olduğunu ve oyunun içinde olduklarını öğrenir. Cahide ve kızlar köşeye sıkışmıştır. Cemal’e hiçbir şey belli etmeden yurtdışına kaçış planını gerçekleştirmek isterler. Bu konuda Sinan kızlara yardımcı olur.

Cemal büyük eve yerleşerek Cahide ve kızların hayatını kabusa çevirir. Kaçış planından haberdar olduğunda kızlar çoktan gemiye binmek üzeredir. Cemal kızlara yetişmek isterken Kenan da Cemal hakkındaki her şeyi öğrenmiş ve polisle Cemal’i yakalamak üzere yola çıkmıştır.

7. bölümde neler yaşanmıştı?

Sinan, babasını kızların öldürdüğünü öğreniyor. Cemal, Tekin Malik’in arabasının yerini ihbar ederek Cahide’yi iyice köşeye sıkıştırmıştır. Cahide’ye iki seçenek sunar… Ya onunla evlenecektir ya da kızları cezaevine girecektir.

Sinan, Tekin Malik’i kızların öldürdüğünü öğrenmiştir. İpek, Sinan’ın kendilerini ihbar edip etmeyeceğini anlayamaz. Sinan hiçbir şey söylemeden çekip gider. Polis Büyük Ev’in kapısına dayandığında İpek ve kızlar Sinan’ın kendilerini ele verdiğini düşünürler.

Cahide, Cemal’i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri sırada Cahide Cemal’e saldırır, araba kontrolden çıkar ve birlikte denize uçarlar. Cemal sudan çıkar; kurtulmuştur ancak Cahide yoktur.