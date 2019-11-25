Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri kimler?
Yeni moda yarışması Doya Doya Moda, 25 Kasım Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. Günler öncesinden tanıtımları yapılan Doya Doya Moda yarışmasının formatının yanı sıra jüri üyeleri merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri kimler?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın ilk bölümü pazartesi günü ekranlarda. Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri arasında tanınmış simalar yer alıyor. İşte, Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri ve formatı hakkında bilgiler…
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği Doya Doya moda yarışmasının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturacak. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği yarışma hafta içi her gün saat 12.45'te yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle