Doktorlar dizisi ne zaman çekildi? Doktorlar ne zaman bitti?

Show TV'de ekranlara gelen, Doktorlar dizisinde Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi oyuncular yer aldı. Hastanede yaşanan ilginç vakalar ve Doktor Ela Levent aşkının ele alındığı Doktorlar 2010'da yeniden yayına başlamıştı. İşte, Doktorlar dizisiyle ilgili ayrıntılar.

DOKTORLAR KONUSU NEDİR?

Doktorlar'; Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesidir . Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli, bir o kadar sıra dışı hayatlarına tanık oldukça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlarız. Hayatın tüm renkleri bu dizinin içinde yer alacaktır. Hastaneye gelen her hasta, kurtarılan ya doktorların elinden kayıp giden her hayat bize bir gerçeği gösterecektir.

DOKTORLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de ekran macerasına başlamıştı . Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başladı. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştı.

DOKTORLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kutsi Levent Atahanlı

Yasemin Ergene Ela Altındağ

Bekir Aksoy Suat Birtan

Melike Güner Zenan Parlar

Yağmur Atacan Hasan Turay

Yeşim Ceren Bozoğlu

Gamze Topuz Zeynep Öztürk

Mehtap Altunok Jülide Aydın

Devrim Nas Arslan

Cüneyt Türel Haldun Göksun

Aysun Kayacı Kader Denizhan

Mehmet Aslan Burak Kuzey

Elif Özel Ayla Şenol

Hakan Çeliker Murat Sümer

Berk Erçer Güney Aydoğdu

Naz Elmas Eylül Soner

Zeyno Günenç Zuhal Hekimoğlu

Merve Sevi Duygu Hekimoğlu

Paşhan Yılmazel Ahmet Durmaz

İlker İnanoğlu Kaan Uygun

Zerrin Nişancı Şeval Karagöz

Alpay Kemal Atalar Murat Demir

Oya Okar Gülümsün Kaya

Selen Seyven Arzu Altındağ

Nergis Öztürk Direnç Kurt

İlhan Mansız Ömer Güven