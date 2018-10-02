Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Konsept açıklaması
Diriliş Ertuğrul yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Ertuğrul Gazi ve obasının Söğüt'e doğru harekete çıktığı dizide, yeni sezon oyuncuları ise dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Hande Soral'ın diziye dahil olduğunun öğrenilmesinin ardından yeni oyuncular arasına bir isim daha eklendi. Ataç karakterine hayat vereceği öğrenilen Armağan Oğuz'un diziye yeni giren isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, yeni sezon hakkında bazı bilgiler
İzleyicisinin yeni sezonunu iple çektiği Diriliş Ertuğrul, ne zaman başlayacağı ile sorgulanmaya başlandı. Dizinin yeni sezonu için geri sayım devam ederken bir süredir gündemde olan Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olacağı iddialarına ise önemli bir açıklama geldi. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin yeni sezonunda Burak Özçivit'in olmasının büyük bir kazanç olacağını söylerken, yeni sezonda Hande Soral'ın ise diziye katılan bir diğer isim olacağını açıkladı. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, diziyi yakından takip edenler için bazı bilgiler
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezon ile ilgili yeni konsept, yeni oyuncular gibi birçok iddia bulunan Diriliş Ertuğrul için geri sayım başladı. Dizinin resmi Twitter hesabından açıklama yapan yapım ekibi, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda da aynı konseptle devam edeceği ve buna yönelik hazırlıkların devam ettiği bilgisini paylaşması izleyicilerde heyecan yarattı.
Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı içerisinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor. İşte, yapımcı tarafından Diriliş Ertuğrul hakkında yapılan o paylaşımlar;
"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
'BURAK ÖZÇİVİT'İN KADRODA OLMASI BÜYÜK KAZANÇ OLACAK'
Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile konuştu. Zeydan, dizinin geleceği ve önümüzdeki sezon ekrana gelecekler hakkında bazı tüyolar verdi;
"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle