Diriliş Ertuğrul'un Ataç'ı Armağan Oğuz kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Diriliş Ertuğrul dizisine Ataç karakteri ile katılan Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümüne giren Oğuz, 2008 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

1.91 gibi uzun bir boya sahip olan Armağan Oğuz, 2008 yılında Best Model Of Türkiye yarışmasında birinci oldu. Yine 2008 yılında yapılan Best Model Of The Word yarışmasında ikincilik aldı. Hemen sonrasında ABD‘ye gidip kurucuları arasında ünlü oyuncu Robert De Niro‘nun da bulunduğu New York Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almak için Amerika’ya yerleşti. Amerika’daki oyunculuk eğitimini Hollywood Film Akademisi’nde tamamlayarak mezun oldu.

Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı. 2011 yılında sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer aldı.

Armağan Oğuz, American Hollwood Film Akademisinde öğrenci iken eğitim esnasında pek çok kısa film projeleri içinde yer aldı. Okuldaki hocasının yol göstermesiyle çalışmalarını oyunculuk seçmeleri gerçekleştiren yapımcı şirketlere gönderdi, bunlardan biri de “Men in Black 3” filminin seçmeleriydi. Filmde aranan oyuncu özelliklerinden biri 1.90 ve üzeri boy uzunluğuna, kemikli bir yüz yapısına sahip olmaktı. O yüzden ilk aşamada seçilmesi çokta zor olmadı. Ardından Nisan 2011 ayında oyunculuğu denendi, makyajları yapıldı ve rolü kaptı. Armağan Oğuz başrollerini Will Smith ve Tommy Lee Jones‘un paylaştığı “Men in Black 3” filminde 1960’lı yıllarda yaşayan daha sonra senaryo icabı canavara dönüşen ünlü bir ismi canlandırdı.

Armağan Oğuz, 2012 yılında Türkiye‘ye dönerek dizi ve film çalışmalarına başladı. Aynı zamanda oyuncu koçu Ümit Çırak‘la oyunculuk teknikleriyle alakalı çalışmalarına başladı.

2014 – 2016 yılları arasında oyuncu Yasemin Allen ile birlikte oldu.

Armağan Oğuz Dağ 2 filmiyle tanınmaktadır.