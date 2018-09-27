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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un Ataç'ı Armağan Oğuz kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

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Diriliş Ertuğrul'un Ataç'ı Armağan Oğuz kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezona başlamadan önce yeni oyuncu sürprizleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Ataç isimli karakterin dahil olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu karakteri canlandıracak olan ismin Armağan Oğuz olduğu açıklandı. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin Ataç'ı Armağan Oğuz kimdir? İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul dizisine Ataç karakteri ile katılan Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümüne giren Oğuz, 2008 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

1.91 gibi uzun bir boya sahip olan Armağan Oğuz, 2008 yılında Best Model Of Türkiye yarışmasında birinci oldu. Yine 2008 yılında yapılan Best Model Of The Word yarışmasında ikincilik aldı. Hemen sonrasında ABD‘ye gidip kurucuları arasında ünlü oyuncu Robert De Niro‘nun da bulunduğu New York Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almak için Amerika’ya yerleşti. Amerika’daki oyunculuk eğitimini Hollywood Film Akademisi’nde tamamlayarak mezun oldu.

Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı. 2011 yılında sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer aldı.

Armağan Oğuz, American Hollwood Film Akademisinde öğrenci iken eğitim esnasında pek çok kısa film projeleri içinde yer aldı. Okuldaki hocasının yol göstermesiyle çalışmalarını oyunculuk seçmeleri gerçekleştiren yapımcı şirketlere gönderdi, bunlardan biri de “Men in Black 3” filminin seçmeleriydi. Filmde aranan oyuncu özelliklerinden biri 1.90 ve üzeri boy uzunluğuna, kemikli bir yüz yapısına sahip olmaktı. O yüzden ilk aşamada seçilmesi çokta zor olmadı. Ardından Nisan 2011 ayında oyunculuğu denendi, makyajları yapıldı ve rolü kaptı. Armağan Oğuz başrollerini Will Smith ve Tommy Lee Jones‘un paylaştığı “Men in Black 3” filminde 1960’lı yıllarda yaşayan daha sonra senaryo icabı canavara dönüşen ünlü bir ismi canlandırdı.

Armağan Oğuz, 2012 yılında Türkiye‘ye dönerek dizi ve film çalışmalarına başladı. Aynı zamanda oyuncu koçu Ümit Çırak‘la oyunculuk teknikleriyle alakalı çalışmalarına başladı.

2014 – 2016 yılları arasında oyuncu Yasemin Allen ile birlikte oldu.

Armağan Oğuz Dağ 2 filmiyle tanınmaktadır.

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