Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında final hatırlatması – Ne zaman final yapacak?
Diriliş Ertuğrul yeni fragmanı son bölümün hemen ardından paylaşıldı. 46 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul 148. Bölüm fragmanında final hatırlatması ve Ertuğrul için hazırlanan tuzak ön plana çıktı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak, 2014 yılından bu yana ekranlarda olan Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapacak?
Diriliş Ertuğrul'da final için geri sayım sürüyor. Çarşamba günleri izleyicileriyle buluşan tarihi dizisinin 147. Bölümü 8 Mayıs’ta yayınlandı. Son bölümde Ertuğrul’un tutsak olduğu sahneleri nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, yeni bölüm fragmanında ise hem final haberi hem de yeni ipuçları aldı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler ve final tarihi…
Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. Bölüm ile final yapacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.
Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle