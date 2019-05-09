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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında final hatırlatması – Ne zaman final yapacak?

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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında final hatırlatması – Ne zaman final yapacak?

Diriliş Ertuğrul yeni fragmanı son bölümün hemen ardından paylaşıldı. 46 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul 148. Bölüm fragmanında final hatırlatması ve Ertuğrul için hazırlanan tuzak ön plana çıktı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak, 2014 yılından bu yana ekranlarda olan Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapacak?

Diriliş Ertuğrul'da final için geri sayım sürüyor. Çarşamba günleri izleyicileriyle buluşan tarihi dizisinin 147. Bölümü 8 Mayıs’ta yayınlandı. Son bölümde Ertuğrul’un tutsak olduğu sahneleri nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, yeni bölüm fragmanında ise hem final haberi hem de yeni ipuçları aldı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler ve final tarihi…

Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. Bölüm ile final yapacak.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.

 

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