Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm fragmanında ilk tohumlar atılıyor! Son bölüm dikkat çekti

Söğüt ve Domaniç için harekete geçmeye karar veren oba beyi, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan olayların ardından kimseye pabuç bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir. Kaleyi emanet alan Günalp Bey'in Bilecik tekfuru ile görüşme ayarlaması ve bunun neticesinde sulh anllaşması imzalamak üzere olması oba beyinin sert kararlar almasına neden olmuştur. İşte, Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm fragmanına yansıyan detaylar ve son bölümden bazı bilgiler

OBA BEYİ TEKFURU KOVDU

Diriliş Ertuğrul'un somn bölümünde oba beyi, kalede imzalamak üzere olan anlaşmaya tanık olmuştur. Bilecik tekfurununun Söğüt ve Domaniç'in kendi yönetimlerine katılması halinde tüm şehirde sulhun gerçekleşeceği açıklamasını yapması, ortamı germiştir. Günalp'ın anlaşma konusunda diretmesi, oba beyini baya bir germiştir. Bilecik tekfuru, oba beyi tarafından kaleden kovulmuştur. Oba beyi ise Söğüt ve Domaniç'in kendilerine Sultan Aleaddin tarafından verildiğini söylemiştir. Günalp'ın anlaşmanın imzalanmasını söylemesi üzerine oba beyi, bir çırpıda yırtmıştır.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Emir Saadettin ve Altunaba tarafından kalenin başına atanan Günalp’le karşı karşıya geldi. Günalp, Ertuğrul Bey’le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle hepsini idam edilmek üzere zindana attırdı.



Ertuğrul Bey’in davetiyle obaya gelen ağabeyi Sungurtekin, kardeşinin Sultan Alaeddin’i öldürmek suçuyla zindana atıldığını öğrenince harekete geçti. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey’i kurtarmak için gizlice kaleye giren Sungurtekin, Günalp’in askerleri tarafından yakalanarak zindana atıldı. Günalp, onlarında idam edilmesi için emir verdi. Öte yandan Sultan Gıyaseddin, babası Sultan Alaeddin’in Mahperi Hatun, Altunaba ve Köpek’in planıyla öldürüldüğünü öğrenince çılgına döndü. Annesi Mahperi Hatun’un boynuna kılıç dayayan Gıyaseddin, şerefini kurtarmak için Ertuğrul Bey’i idam ettireceğini söyledi. Daha sonra Ertuğrul Bey’le ilgili hüküm vereceği sırada arz odasına giren İbn Arabi ile konuşan Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’un suçsuz olduğuna karar vererek serbest bıraktı.



Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi.