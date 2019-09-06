Deniz Baysal kimdir ve kaç yaşındadır?
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi. İkilinin evlilik haberlerinin ardından, "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri ile kariyerinde çıkış yakalayan Deniz Baysal'ın hayatı sosyal medya ve internette merak konusu oldu. Peki, Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
"Bitmeyen Şarkı" dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapan ve daha sonra yer aldığı projeler ile performansıyla kariyer basamaklarını tırmanan Deniz Baysal, Çeşme'de gerçekleşen nikah töreni ile evlendi. Şarkıcı Barış Yurtçu ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni yağdı. Magazin gündeminde yer alan haberlerle beraber, oyuncu Deniz Baysal sosyal medya kullanıcılarının en fazla konuştuğu isimlerden oldu.
DENİZ BAYSAL'IN HAYATI
Deniz Baysal 5 Nisan 1991'de İzmir'de dünyaya gelmiştir.İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.
İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.
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