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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Deniz Baysal kimdir ve kaç yaşındadır?

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Deniz Baysal kimdir ve kaç yaşındadır?

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi. İkilinin evlilik haberlerinin ardından, "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri ile kariyerinde çıkış yakalayan Deniz Baysal'ın hayatı sosyal medya ve internette merak konusu oldu. Peki, Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.

"Bitmeyen Şarkı" dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapan ve daha sonra yer aldığı projeler ile performansıyla kariyer basamaklarını tırmanan Deniz Baysal, Çeşme'de gerçekleşen nikah töreni ile evlendi. Şarkıcı Barış Yurtçu ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni yağdı. Magazin gündeminde yer alan haberlerle beraber, oyuncu Deniz Baysal sosyal medya kullanıcılarının en fazla konuştuğu isimlerden oldu.

DENİZ BAYSAL'IN HAYATI

Deniz Baysal 5 Nisan 1991'de İzmir'de dünyaya gelmiştir.İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

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