Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Vartolu ve Yamaç karşı karşıya geliyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 27 Ocak Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Çukur dizisinin bu haftaki bölümünde Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte, Çukur 85. bölüm fragmanları ve yeni bölümde yaşanacaklar.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak. Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek.