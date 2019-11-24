Çukur'un 77. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Çukur dizisi bu hafta 77. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Çukur’a gelen Nehir, Yamaç’ı şaşırtacak. Öte yandan Koçovalıların aksiyon dolu dövüş sahneleri heyecanı yükseltecek. Peki, Çukur'un 77. bölümünde neler olacak?
Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta 77. bölümüyle yayınlanacak. Çukur'un yeni bölümüne kısa bir süre kala, fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Çukur'un 77. bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Çukur'un 25 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümünde;
Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.
Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
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