Çukur sezon finaline bu fragmanla giriş yaptı.. İşte dikkat çeken sahne
Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahneler yer alıyor.. Dizinin yeni bölüm fragmanında sezon finaline yaklaşılırken yaşanacaklar özetleniyor. Çukur 29. bölüm fragmanında Vartolu'nun hedefinde Yamaç var. Peki bu hafta yayınlanacak bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar
Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır.
Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek
Çukur son bölümde neler yaşandı?
Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.
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