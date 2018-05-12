Çukur sezon finaline bu fragmanla giriş yaptı.. İşte dikkat çeken sahne

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.05.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Çukur sezon finaline bu fragmanla giriş yaptı.. İşte dikkat çeken sahne

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Çukur sezon finaline bu fragmanla giriş yaptı.. İşte dikkat çeken sahne

Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahneler yer alıyor.. Dizinin yeni bölüm fragmanında sezon finaline yaklaşılırken yaşanacaklar özetleniyor. Çukur 29. bölüm fragmanında Vartolu'nun hedefinde Yamaç var. Peki bu hafta yayınlanacak bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır.

Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek

Çukur son bölümde neler yaşandı? 

Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

 

 

 

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