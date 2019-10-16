Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç'tan saklanan sır ne?
Çukur dizisi bir çok dizi gibi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Milli maç nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Yamaç'tan saklanan sırrın ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak?
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Yamaç, Çukur'u kurtarmak bir dizi plana imza atarken ondan saklanan sırrın ne olduğu fragmanda dikkat çeken konular arasında yer alıyor.
İşte Çukur dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümünden dikkat çeken sahneler
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle