Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur bu hafta yok mu?
Çukur dizisinin son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin 27. bölümünde kilit olaylar yaşanmış ve yeni bölümde nelerin olacağı izleyen tarafından merak edilmişti. 'Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, bu hafta Çukur yok mu?' soruları izleyiciler tarafından merak edildi. Peki dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından izleyenler, Çukur dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? sorusunun cevabını arıyorlar. Başladığı ilk bölümden bu yana dizinin son bölümünün ardından yayınlanan ilk sahne, bu hafta yayınlanmamıştı. Bunun ardından ilerleyen günlerde fragmanda yayına gelmeyince dizinin bu haftaki bölümü hakkındaki soru işaretleri arttı.
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çukur’un 27. bölümünde; Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, âşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği beklenecek.
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