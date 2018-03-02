Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. İdris ve Vartolu karşı karşıya geliyor..

Çukur son bölümde bir çok gerçek gün yüzüne çıkmış ve gizli saklı bir şey kalmamıştı. Şuanda Yamaç'ın bilmediği tek gerçek Emrah Amir'in, Sena'nın ağabeyi olduğu.. Sena bu durumu kendi çabaları ile çözmeye çalışırken, Emrah'ın sürekli Yamaç'ın üzerine gelmesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Bu gelişmelerin ardından son bölümde Sena, İzmir'e ailesinin yanına dönerken, babasına yaşananları anlatıyor. Gene son bölümün final sahnesinde EMrah ve Beyefendi buluşuyorlar ve izleyenleri şaşırtan gerçekler ardı ardına yaşanıyor. Peki Çukur'da son bölümde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanında neler meydana gelecek. İşte Çukur dizisinin 19. bölüm fragmanında yaşananlar ve yeni bölüm öncesi meydana gelecek olayların özeti