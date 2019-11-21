Çukur son bölümde neler yaşandı.. En büyük soru işareti: Azer öldü mü?
Çukur dizisinin bu hafta yayınlanan bölümünün ardından final sahnesinde yaşanan Azer ve Yamaç kavgası nasıl son bulacak merak konusu oldu. Yamaç'ın, Azer'i öldürmek üzere olduğu sahne ile son bölümü kapatan dizinin yeni bölüm fragmanlarında neler yaşanacağı merak edildi. Peki Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi sorusu izleyenler tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alırken, final sahnesinde yaşananların ardından neler olacağı da merak ediliyor. Son bölümde, Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıdı.
Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.
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