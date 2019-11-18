Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte yeni bölümde yaşanacakların özeti
Çukur dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde fragmanlar ekrana geldi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında Yamaç ve Azer arasında dövüş sahnesi dikkat çekiyor. Peki Çukur'un bu akşamki bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar
Azer, Yamaç'a bir güzellik yaptığını söylüyor. Yamaç ise Azer'in kendisine gitar aldığını düşünüyor. Azer ceketini çıkarıyor, Yamaç ve Azer kozlarını paylaşıyor. Azer'in ufak bir harekette yıkılması, Yamaç'ı şaşırtıyor.
Çukur yeni bölümde, Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak.
Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.
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