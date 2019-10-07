Çukur bu akşam saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç tüm hesapları bozuyor!
Çukur yeni bölüm fragmanları ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki bölümünde yaşanacak olayların anlatıldığı özet görüntülerde Yamaç'ın mahalleye dönüşü tüm hesapları bozuyor. Akın'ın yaptığı iş birliklerinin ardından Yamaç'ın mahalleye dönmesi beklemediği bir hamle olurken, Azer, Yamaç'tan intikamını almak için tüm planları değiştiriyor. Peki Çukur dizisi bu akşam saat kaçta yayınlanacak? İşte yeni bölüm fragmanında dikkat çeken o sahneler..
Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.
Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
Çukur 3. sezonun 3. bölümünde (70. Bölüm); kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI;
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