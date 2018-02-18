Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Çukur 17.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bela geliyorum demez

Çukur 17.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bela geliyorum demez

Çukur 17. yeni bölüm 2. fragmanı ekrana geldi. İşlerin giderek karmaşık bir hale geldiği Çukur yeni bölüm fragmanında, Koçovalılarla uğraşacak polis, sert bir giriş yapıyor. Özellikle İdris Koçovalı'nın başlarına gelen bu belayla ilgili ciddi endişelere sahip olduğu Çukur yeni bölüm fragmanında, gözler şimdi Yamaç'ın üzerine çevrildi. Peki, Vartolu'nun öldüğü haberlerinin henüz netlik kazanmadığı Çukur 17. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek?

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme :

Çukur yeni bölüm fragmanında Sultan, Yamaç'ın Vartolu'yu öldürdüğünü düşünerek elini öpmüştür. İlginç olayların yaşanacağı yeni bölümde, gündemin diğer maddesi ise Çukur'un içine kadar giren Emrah Komiser olmuştur. İşte, heyecan dolu anlarla izleyicilerin gündeminde yer alan Çukur 17. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz bir misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!

Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur'un 16. Bölümünde geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor. Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.

Etiketler: çukur , çukur yeni bölüm , çukur fragman , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri