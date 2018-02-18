Çukur 17.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bela geliyorum demez

Çukur yeni bölüm fragmanında Sultan, Yamaç'ın Vartolu'yu öldürdüğünü düşünerek elini öpmüştür. İlginç olayların yaşanacağı yeni bölümde, gündemin diğer maddesi ise Çukur'un içine kadar giren Emrah Komiser olmuştur. İşte, heyecan dolu anlarla izleyicilerin gündeminde yer alan Çukur 17. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz bir misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!
Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çukur'un 16. Bölümünde geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor. Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.
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