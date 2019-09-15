Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncuları kimler?

Her hafta birbirinden farklı karakterleri canlandıran Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncuları ve hayatlarına ilişkin bilgileri derledik.



Ahmet Hilmi Deler

16 Nisan 1994'te Sakarya’da doğdu. Trakya Üniversitesi Ekonometri Mezunu. 2010-2012 Yılları arasında Tiyatro Ti'den Temel Oyunculuk Eğitimi aldı.

İnsanların yapma başaramazsın dediği şeyler hep ilgisini çekti... Kendisi için en uygun mesleğin oyunculuk olduğunu düşünüyor.

İlkokul yıllarından beri okul müsamerelerinde başlayan bu tutkusu lise ve üniversitede de devam etti. Ekonometri okumasına rağmen 4 sene Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Klübünde (DÜŞET) çeşitli oyunlar yazıp oynadı. Okulun bitmesi ile bir TV programına internet üzerinden başvurdu ve kısa filmlerde oynadı. Daha sonra çocuk oyunlarında çalıştı. 2016 yılının sonunda BKM Mutfak’ta doğaçlama ligine katıldı. Geçici tiyatro olarak sezonu birinci bitirdi. Daha sonra BKM Mutfak altyapı ekibine girip skeç yazıp oynamaya başladı. Son olarak Yılmaz Erdoğan'la ÇGH 2. kuşak ekibine girdi.



Atakan Çelik

3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu.

İktisat bölümü mezunu.

Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin “Sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı. İnsanlar da sigortalı şirketinde 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.

Ayşegül Yılmaz

13.12.1994 Zonguldak doğumlu. Aslen Artvin Hopalı.



Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunu. Aslında sanata olan merakı ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudu. Ama aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığı oyunlarda, çalışmalarda kaldı ve ailesinden habersiz sınavlara girdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandı.

Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk işi BKM yapımı "Deliha" filmi gelin karakteri oldu. Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydu. Yine bir gün “Kesin burada olmayacak“ diye girdiği BKM Mutfak seçmesini kazandı. Önünden geçerken bile heyecanlandığı yerde olduğu için çok mutlu, böyle bir ailede olduğu için çok şanslı hissediyor.

Batuhan Soyaslan

İstanbul'un, Fatih ilçesinde 25 Mayıs 1992’de doğdu. Mevlana İlköğretim Okulu’nda ilköğretim ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra, liseyi Şişli Anadolu Lisesi’nde okudu. Tiyatroya 9. sınıfta başladı. Tiyatroya o kadar çok bağlandı ki, o kadar çok sevdi ki; üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde okudu. Şu anda da yüksek lisans yapıyor. Yine çevre mühendisliği... Daha önceleri lisede tiyatro yaptı. Birkaç ödülü var. 2012’de bir kitap yazdı. 'Gözyaşı Hırsızları' ismi. Sonrasında farklı tiyatro ekiplerinde yer aldı. Çocuk oyunu, doğaçlama, yetişkin oyunu derken hayalindeki yere, BKM Mutfak’a geldi.

Begüm Çağla Taşkın

1987 yılında, Ağustos ortası, Bursa'da doğdu. Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde 3 senesi geçti. İzmir Ekonomi Üniversitesi-Ekonomi Bölümü mezunu. Ben ne olacağım. İzmir MSM'de Actor Studio'ya yazıldı. Orada hocası Apo Kaya, Müjdat Gezen Konservatuarı'nda yetenek sınavına girmesi konusunda kendisini ikna etti ve esas serüveni başladı. Konservatuar yılları eğitim hayatının en güzel yılları oldu. Her gün çalıştığı şeyin ekonometri değil de bir tiyatro oyunu olduğu gerçeğine bayılarak oradan da mezun oldu. "Kim Korkar Hain Kurttan" oyununda yönetmen asistanlığı işi yaptı. Ve BKM, kendisini 22 kişilik cıvıl cıvıl bir ekibin içinde buldu. Yılmaz Usta'yla tanıştı.

Cemile Canyurt

15 Mart 1992 Kırıkkale doğumlu. Ankara’da büyüdü. Tiyatro ile 13 yaşında tanıştı. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmakla birlikte hayallerini, hedeflerini başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdu. Ankara’da Özel bir Tiyatro’da eğitimi aldı. Babasının ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin’ demesiyle bir dönem gizli saklı tiyatro çalışmalarına devam etti. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerini kısa bir süre ertelemek zorunda kaldı ve AİBÜ Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldı. Okul devam ederken sürekli İstanbul’a gelmenin bir yolunu aradı, bir kaç TV programına katıldı ve kısa filmlerde oynadı. Okul biter bitmez soluğu İstanbul’da aldı. Sürekli BKM’ye gidiyordu, gösterileri izliyordu. BKM’nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordu. 2016’da BKM Mutfak’ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldı. 3 Arkadaşıyla birlikte Geçici Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdi. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldu ve skeçler yazıp oynamaya başladı. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğu bir ekibin parçası.

Cihan Talay

24.12.1984 İstanbul Eminönü Esnaf Hastanesi'nde doğdu. Anne tarafı Çankırı Baba tarafı Kırklareli. Zeytinburnu’nda yaşıyor. Son 3 senedir Yılmaz Erdoğan’la çalışıyor. Babası işportacı annesi emekli ev hanımı.

Ecem Bayır

11 Nisan 1996’da Beyoğlu’nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü’nde okuyor. Küçükken aynanın karşısında izlediği dizi ve filmlerdeki karakterleri oynamaya çalışırdı. Konservatuvar okumak istemişti ama lisede yabancı dil tercih ettiğinden üniversitede de dille alakalı bir bölüm tercih etti. BKM Mutfak’a gelene kadar bir sahne tecrübesi yoktu. Üniversite zamanlarında sınıf arkadaşlarıyla bir web sitesi kurdu bir süre onunla ilgilendi.

Eda Nur Hancı

23 Ocak 1996’da İstanbul’da doğdu. Liseyi, Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi’nde 1 yıl İngilizce hazırlıkla okudu bu sırada biraz Almanca da öğrendi. Lisenin başında dilini geliştirmek için Kanada ve Amerika’da kaldı. Döndüğünde, tüm okul hayatı boyunca amatörce yaptığı oyunculuğu daha profesyonel bir zeminde ilerletmek istediğini fark etti. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi almaya başladı. Eğitimden sonra aynı kurumun bünyesinde tiyatro oyunlarında rol aldı. Sonra, çevresindeki herkes ‘oyuncu olacak bu yaa, kesin konservatuar okur’ derken Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünü kazandı. Okulun dili de Fransızca olunca 1 yıl daha hazırlık okumuş oldu. Oyun çevirileri yapmaya başladı. Hatta kendi çevirdiği oyunda oynama fırsatı buldu ya da kendi oynadığı oyunu çevirdi. Bu sırada doğaçlama tiyatro yaptı ve kısa süre Youtube’ta bir kanalda metin yazarı olarak çalıştı. Dilleri toparlarsak İngilizce çok iyi, Fransızca bir de Almancası var. Seyahat etmeyi de aşırı seviyor. Bir arkadaşının aracılığıyla BKM Mutfak’ın oyuncu seçmesinden haberdar olup başvuru yaptım ve bir sürü elemeden geçerek Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibine dahil oldu.

Engin Demircioğlu

1982 yılında Bursa’da doğdu.

İlk ve orta okulu Bursa’da okudu. Evde kendi kendine kasetler doldurdu, odasında radyo programları yaptı. Bir dönem Almanya’da okudu. Aynı seneler amatör futbol oynadı.1998 senesinde Bursa’ya geri döndü. O dönem içinde mankenlik fotomodellik ve dansçılık yaptı. Daha sonra bir dönem İspanya’da yaşadı, 2008 yılında içindeki tiyatro aşkını keşfederek İstanbul’a geldi. Sadri Alışık Konservatuvar’ında oyunculuk eğitimi devam ederken Tiyatrokare’ye girdi ve bir dönem çocuk oyunlarında oynadı. Eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nun kadrosuna girdi. Kafkas Tebeşir Dairesi, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Guguk Kuşu, Binde Bir Gece Diyalogları gibi oyunlarda oynadı. 2017 senesinde BKM ile tanıştı. Bugünlerde ise bolca çalışıyor ve bu güzel ailenin bir parçası olduğu için her gün yeniden mutlu oluyor.



Evliya Aykan

31 Ağustos 1992 Hakkari doğumlu. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari’de bir kısmı Van’da geçti. 13 yaşında tanıştı tiyatroyla. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu süreçte konservatuvara hazırlandı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra İstanbul’a taşındı, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. 2017 yılında ise BKM Mutfak ailesine katıldı.

Ezgi Özyürekoğlu

12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus’ta doğdu.

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir gençken, 2008 yılında kendisini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde buldu. Üniversitede, tiyatro kulübüyle tanıştı, tiyatro ise İstanbul’a gelme sebebi oldu. Burada birçok tiyatro oyununda; oyuncu, yönetmen yardımcısı, kostümcü, aksesuarcı olarak görev aldı. 2013 yılında mezun olmasıyla, 1 sene çeşitli çocuk oyunlarında ve belediyelerde yetişkin oyununda oynadı. 2014 yılında ise Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansa başladı. 2 yıl daha zaman kazanmıştı. Beklediğinden çabuk geçen 2 sene sonunda ne yapacağımı bilemez haldeyken birkaç reklam görüşmesine gitti. Çok azı oldu. Başka bir amatör tiyatro oyunundan sonra, nihayet BKM Mutfak’la tanıştı. 2016 yılından beri hayallerini gerçekleştirdiği, iyi ki buradayım ve bu ekibin parçasıyım dediği BKM Mutfakta oyunculuk yapıyor.

Fatih Öztürk

17 Haziran 1984 İstanbul Şişli doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 2003 yılında Kütahya İşletme bölümünü kazandı. Bir gün işletme dersinde nedenini anlamadığı bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördü ve gruba katıldı. Daha sonra konservatuvar sınavlarına hazırlanarak 2008 yılında Eskişehir konservatuvar oyunculuk bölümünü kazandı. Birinci sınıfın ilk derslerinden birinde yine dersten atıldı ve kantine gitti yine çay içti fakat herhangi bir afiş görmedi. 2012 yılında okuldan mezun olduktan sonra BP reklam kampanyasında üç sene oynadı .

Daha sonra 2018 senesi BKM Mutfak Ekibine katıldı.

Fatma Tezcan

1998’de İstanbul doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lisede dersleri hiçbir zaman çok kötü olmadı. Ama hiçbir zaman derslerle ilgili bir öğrenci de olamadı. İlk kez 8 yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedi. Külkedisi’ne çalışılıyordu. "Arkadaşlarım sen çok büyüksün (yaşıma göre iri bir çocuktum) ve çirkinsin, külkedi olmazsın" dedikleri için hevesi kırıldı ve spora yöneldi. Hayatı antrenmanlarla geçiyordu. Voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendi. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt oldu. Hep tiyatro, oyunculuk alanında kendimi geliştirmek istedi. Okula giriş sebebi de ailesinin "Oyuncu olmak istiyorsan önce bir bölüm kazan kızım" diye şart koşmalarıydı. BKM Mutfak’tan önce Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde 2 sene geçirdi. BKM Mutfak’ın açtığı seçmeye girerken mezuniyet oyunu dışında sahne tecrübesi yoktu ama başka hiçbir mesleğe kendisini ait hissedebileceğimnii de düşünmüyordu. BKM Mutfak kapısını açınca buna emin oldu.

Gürhan Altundaşar

1984 Ankara doğumlu. Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda okudu. 5 yıl sınavlara girdi. 2013 yılında İstanbul’a geldi. Burada çeşitli tiyatrolarda yer aldı. 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştı. O zamandan beri mutfakta.

Hamza Yazıcı

1992'de İstanbul'da doğdu. 2008'den bu yana tiyatroyla usta çırak ilişkisiyle harmanlandı.

Metin Pıhlıs

29 Şubat 1992 yılında Antalya’da doğdu. .

Liseyi Antalya’da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde okudu. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve hemen arkasından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde konservatuvarı kazandı. Oradan da mezun olur olmaz çocukluk hayali olan BKM Mutfak’a seçildi. Eğitimi Yılmaz Erdoğan ile hala devam etmekte.

Gözde Şencan

1985 İstanbul doğumlu.

Önce Eskişehir’de biyoloji okudu sonra yine Eskişehir’de konservatuvar okudu. Mezun olunca ne yapacağına karar veremedi .İstanbul'a gelince uzun bir süre iş bulamadı. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyunca oraya gitti ve kalabalığa karıştı oyuna kabul edildi. Daha sonra da bir arkadaşının kendisini önermesiyle BKM Mutfak’ın “4 Çeyrek 1 Tam” ekibine dahil oldu.

Ozan Can Yiğit

1993 doğma büyüme Ankara’lı. Tiyatroyla lise dönemimde zor geçen buluğ çağını bastırsın diye zorla tanıştırıldı. 18 yaşında oyunculuğun membağı LA’ye yelkenlerimi açtı... Önce dil okulu sonra New York Film Academy - BFA Acting for Film’de eğitimlerini aldı derken 5 yıl nasıl geçti hiç anlamadı. 2 yıldır İstanbul’da yaşıyor. "Ekşi Elmalar" ve "Tatlım Tatlım" filmlerinde ufak tecrübeleri oldu. Yaklaşık 2 yıldır BKM Mutfak çatısı altında yolculuğuna devam ediyor.

Safa Sarı

22 Haziran 1992 yılında Üsküdar’ın Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğdu. Çocukluğu sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Liseyi Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi’nde okudu. Okulun tiyatro klubüne gitti ve tiyatro sevgisi artarak devam etti şuan da hayali olan imrenerek baktığı, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğu BKM Mutfak ekibinde

Sema Özkan Yorgun

1984 Şubat’ında Antalya' da doğdu.

Üniversite yıllarına kadar Antalya’da büyüdü.

Tiyatroya ortaokul yıllarında başladı. Lisans için İstanbul'a geldi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bitirdi.

"Öğretmenlik bana göre değildi" diyerek oyunculuk yapmak istedi. Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitimime başladı.

Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand'ın Studio oyuncularına başladı ve oradan mezun oldu.

Yıllar içinde, çeşitli projelerde yer alıp birçok seyirciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

2016 yılında bir kızı oldu.

Yasin Çam

15 Şubat 1987'de İstanbul’da doğdu. Muğla'nın Milas ilçesinde büyüdü. Milas Anadolu Lisesi mezunu..

2006'da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu / Bankacılık (4+1yıllık) bölümünü kazandı. İlk yıl sene sonuna doğru Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü'ne katıldı. Bir tiyatro oyununda oynadı. İkinci yıl sene başında tiyatro yapmaya başladı. O sene sonunda oyuncu olmaya karar verdi. 2006-2013 arası bir sürü oyunda rol aldı ve bir kaç oyun yönetti. 4 yıl kulübün başkanlığını yaptı.

Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nı kazandı. 2013-2015 arası orada oyunculuk eğitimi aldı. 2015-2016 yılları arası reklam filmlerinde oynadı. 2016 da ‘Hesapta Aşk’ sinema filminde rol aldı. Yine 2016 yılında ‘Yüksek Sosyete’ 2017 ‘Nerdesin Birader’ 2018 ’Aslan Ailem’ 2018’elimi bırakma’ dizi projelerinde rol aldı.

2016 yılı başında BKM Mutfak’ta “4 Çeyrek 1 Tam” skeç gecesi projesinde yer aldı. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan ile tanıştı ve mutfak ekibine dahil oldu.

2018 yılı itibariyle ÇGH2 ekibine dahil oldu.