Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kimler? İşte, kadro ve hayatları

Çok Güzel Hareketler 2'nin 22 kişilik kadrosunu ve hayatlarını derledik:



ATAKAN ÇELİK

3 Şubat 1990 tarihinde İstanbul Beyoğlu’da dünyaya geldi. Herkesin hayallerini süsleyen ve kazanması çok zor bir bölüm olan iktisat bölümü mezun oldu. Oyunculuk çocukluk hayali olan Atakan Çelik, daha önceki tecrübeleriyle ilgili şunları söyledi: “Müsamere çocuğuyum. Her milli bayram, özel gün vs. Sahnede buldum kendimi. Tiyatro ve oyunculuk hevesim hep vardı ancak annemin “sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda uzaklaştım tiyatrodan ve bir sigorta şirketinde işe başladım. Kendim sigortalı olduğum yetmiyormuş gibi insanlar da sigortalı olsun diye 5 yıl çalıştım. Konuyu yanlış anlamış olabilirim:) 2015 de BKM ile tanışınca hayallerimin peşine düştüm ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altındayım.”

AYŞEGÜL YILMAZ

Aslen Artvin Hopalı olan Ayşegül Yılmaz 13.12.1994 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi. Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezun oldu. Sanatı olan merakı ilkokul yıllarına dayanıyor. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudu ancak aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığı oyunlarda , çalışmalarda kaldı ve ailesinden habersiz sınavlara girdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü kazandı. Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk işi BKM yapımı Deliha filmi gelin karakteri oldu. Yine bir gün “kesin burada olmayacak “ diye girdiği BKM Mutfak seçmesini kazandı.



BATUHAN SOYASLAN



İstanbul’un, Fatih ilçesinde 25 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya geldi. Mevlana İlköğretim Okulu’nda ilköğretim ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra, liseyi Şişli Anadolu Lisesi’nde okudu. Tiyatroya 9. sınıfta başladı. Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde okudu. Şu anda da yüksek lisans yapıyor. “Oyunculuk benim için; olamadıklarıma, benden bir şeyler katarak hayat verme çabası. Hayatın renk yelpazesi, heyecanı... Anandan babandan veya etraftan çekinip de söyleyemediklerini, ustanın öğretileri doğrultusunda aktarma biçimi.” Açıklamasında bulunan Batuhan Soyaslan, daha önceleri lisede tiyatro yaptı. Birkaç ödülü var. 2012’de bir kitap yazdı. 'Gözyaşı Hırsızları' ismi. Sonrasında farklı tiyatro ekiplerinde yer aldım Çocuk oyunu, doğaçlama, yetişkin oyunu derken hayalimdeki yere, BKM Mutfak’a geldi.

BEGÜM ÇAĞLA TAŞKIN

1987 yılının ağustos ayında Bursa'da dünyaya geldi. Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde 3 sene okudu. İzmir Ekonomi Üniversitesi-Ekonomi Bölümü’nü tamamladı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için İzmir MSM'de Actor Studio'ya yazıldı. Ardından Müjdat Gezen Konservatuarı'nda yetenek sınavına girdi ve esas serüveni başladı. Kim Korkar Hain Kurttan oyununda yönetmen asistanlığı işi yaptı, hocası Sevinç Erbulak’ın yardımıyla Haluk Bilginer'in Nehir oyununda ufak bir rolü üstlendi.



CEMİLE CANYURT



15 Mart 1992 tarihinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Ankara’da büyüdü. Tiyatro ile 13 yaşımda tanıştı. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmasıyla birlikte hayallerini, hedeflerini başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdu. Ankara’da Özel bir Tiyatro’da eğitim aldı. Bir dönem ailesinden gizli saklı Tiyatro çalışmalarına devam etti. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerimi kısa bir süre ertelemek zorunda kaldı ve gıda mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldı. Bir kaç Tv programına (yarışma) katıldı ve kısa filmlerde oynadı. Okul biter bitmez soluğu İstanbul’da aldı. 2016’da BKM Mutfak’ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldı. 3 arkadaşıyla birlikte Geçiçi Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdi. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldu ve skeçler yazıp oynamaya başladı.

CİHAN TALAY

24.12.1984 İstanbul’un Eminönü ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafı Çankırı, baba tarafı Kırklarelili olan Cihan Atalay, Zeytinburnu’nda oturuyor. Son 3 senedir Yılmaz Erdoğan’la çalışıyor.



ECEM SENA BAYIR

11 Nisan 1996’da Beyoğlu’nda dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. Konservatuvar okumak istemişti ama lisede yabancı dil tercih ettiğinden üniversitede de dille alakalı bir bölüm tercih etti. BKM Mutfak’a gelene kadar bir sahne tecrübesi bulunmayan Ecem Sena Bayır, üniversite zamanlarında sınıf arkadaşlarıyla bir web sitesi kurdu, bir süre onunla ilgilendi.



EVLİYA AYKAN

31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari’de dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari’de bir kısmı Van’da geçti. 13 yaşında tanıştım tiyatroyla.. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu süreçte konservatuara hazırlandı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra İstanbul’a taşındı, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. 2017 yılında ise BKM Mutfak ailesine katıldı.



EZGİ ÖZYÜREKOĞLU



12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus’ta dünyaya geldi. Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir gençken, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’ne girdi. Üniversitede, tiyatro kulübüyle tanıştı ve bu andan itibaren; üniversiteye gitmek hobisi, tiyatro ise İstanbul’a gelme sebebi oldu. Burada birçok tiyatro oyununda; oyuncu, yönetmen yardımcısı, kostümcü olarak görev aldı.



2013 yılında mezun olduktan sonra 1 sene çeşitli çocuk oyunlarında ve belediyelerde yetişkin oyununda oynadı. 2014 yılında ise Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansa başladı. 2 yıl daha zaman kazanmıştı. Başka bir amatör tiyatro oyunundan sonra, nihayet BKM Mutfak’la tanıştı.

FATİH ÖZTÜRK

17 Haziran 1984 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbul’da çokta başarılı olmayan bir şekilde tamamladıktan sonra , 2003 yılında Kütahya İşletme bölümünü kazandı. Bir gün işletme dersinde nedenini anlamadığı bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördü ve gruba katıldı. Daha sonra konservatuvar sınavlarına hazırlanarak 2008 yılında Eskişehir konservatuvar oyunculuk bölümünü kazandı. 2012 yılında okuldan mezun olduktan sonra Bp reklam kampanyasında üç sene oynadı. Daha sonra 2018 senesi BKM Mutfak Ekibine katıldı.

FATMA TEZCAN

1998’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlk kez 8 yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedi. Külkedisi’ne çalışılıyordu. Arkadaşlarının hevesini kırması üzerine spora yöneldi. Voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendi. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt oldu. Hep tiyatro, oyunculuk alanında kendini geliştirmek istedi.. BKM Mutfak’tan önce Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde 2 sene geçirdi.

GÖZDE ŞENCAN



1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Önce Eskişehir’de biyoloji okudu sonra yine Eskişehir’de konservatuar okudu. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyunca oraya gitti ve oyuna kabul edildi. Daha sonra da bir arkadaşının önermesiyle BKM Mutfak’ın “4 Çeyrek 1 Tam” ekibine dahil oldu.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR

1984 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda okudu. 5 yıl sınavlara girdi. 2013 yılında kendini oyunculuk şehri İstanbul’a tayin etti. Burada çeşitli tiyatrolarda yer aldı. 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştı.

HAMZA YAZICI

1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Biraz aksi, biraz tehlikeli olduğunu ifade eden Hamza Yazıcı, oyunculuğu seçmesinin sebebini şu sözlerle açıkladı: “Oyunculuğu seçmenin sebebi bizde ata sporu olmasıdır. Zamanında saraylarda taklalar olsun, portakal döndürmece olsun... Kanımız da var yani. 2008' den bu yana usta çırak ilişkisiyle harmanlandım.”

HİLMİ DELER



16 Nisan 1994 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi ekonometri bölümünden mezun oldu. 2010-2012 Yılları arasında Tiyatro Ti'den Temel Oyunculuk Eğitimi aldı. İlkokul yıllarımdan beri okul müsamerelerinde başlayan bu tutkusu lise ve üniversitede de devam etti. Ekonometri okumama rağmen 4 sene Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Kulübünde (DÜŞET) Çeşitli oyunlar yazıp oynadı. Okulun bitmesi ile bir TV programına internet üzerinden başvurdu ve kısa filmlerde oynadı. Daha sonra çocuk oyunlarında çalıştı. 2016 yılının sonunda BKM Mutfak’ta doğaçlama ligine katıldı. Geçici Tiyatro olarak sezonu birinci bitirdi. Daha sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine girip skeç yazıp oynamaya başladı. Son olarak 2. Kuşak ekibine girdi.



METİN PIHLIS

Nerede doğdun ?

29 Şubat 1992 yılında Antalya’da doğdu. Liseyi Antalya’da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde okudu. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve hemen arkasından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde konservatuvarı kazandı. Oradan da mezun olur olmaz çocukluk hayali olan BKM Mutfak’a seçildi. Eğitimi Yılmaz Erdoğan ile hala devam etmekte.



OZAN YİĞİT



1993 yılında dünyaya gelen Ozan Yiğit, doğma büyüme Ankaralı. Önce dil okulu sonra New York Film Academy - BFA Acting for Film’de eğitimlerimi aldı. 2 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Ekşi Elmalar ve Tatlım Tatlım filmlerinde ufak tecrübeleri oldu. Yaklaşık 2 yıldır BKM Mutfak çatısı altında yolculuğuma devam ediyor.

SAFA SARI

22 Haziran 1992 tarihinde Üsküdar’ın Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğdu. Çocukluğu sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Tiyatroya ilkokulun okuma bayramında elmasını paylaşamayan çocuklara ders olsun diye hepsini yiyip bitirdiği bir rol ile başladı. Liseyi Şevket Sabancı Lisesi’nde okudu. Okulun tiyatro kulübünde görev aldı.



SEMA ÖZKAN



1984 Şubat’ında Antalya' da dünyaya geldi. Üniversite yıllarına kadar Antalya’da büyüdü. Tiyatroya ortaokul yıllarında başladı. Lisans için İstanbul'a geldi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bitirdi.



Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand' ın Studio Oyuncularına başladı. 2016 yılında bir kızı oldu O doğduktan sonra; bir doğaçlama gösterinin akabinde BKM Mutfak ile yolları kesişti.

YASİN ÇAM

15 şubat 1987 İstanbul’da dünyaya geldi. Muğla’da büyüdü. Milas Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2006 da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu / Bankacılık bölümünü kazandı, 7 yılda bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü'ne katıldı. Bir tiyatro oyununda oynadı. 2006-2013 arası bir sürü oyunda rol aldı ve bir kaç oyun yönetti. 4 yıl kulübün başkanlığını yaptı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarını kazandı. 2013-2015 arası orada oyunculuk eğitimi aldı. 2015-2016 yılları arası reklam filmlerinde oynadı. 2016 da ‘Hesapta Aşk’ sinema filminde rol aldı. Yine 2016 yılında ‘Yüksek Sosyete’ 2017‘de Neredesin Birader’ 2018 'Aslan Ailem’ 2018’ Elimi Bırakma’ dizi projelerinde rol aldı.



2016 yılı başında BKM Mutfak’ta “4 Çeyrek 1 Tam” skeç gecesi projesinde yer aldı. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan ile tanıştı ve mutfak ekibine dahil oldu.