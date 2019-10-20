Çocuk'un 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin paylaştığı Çocuk, 21 Ekim Pazartesi akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi üç fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak?
Çocuk dizisi bu hafta ekranlara 6. bölümüyle gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin yeni bölümünde Efe’nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal, bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verecek. İşte, Çocuk dizisinin 6. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk'un bu haftaki bölümünde;
Hasan’dan duydukları Ali Kemal’i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye’yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan’ı da Akça’nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal’in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.
Hasan, Akça’dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal’e keserken Akça, Hasan’ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe’yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Efe’nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verir. Şule ve Asiye, Ali Kemal’in dna testi yaptırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Ali Kemal’in aldığı sonuç herkesin hayatına bomba gibi düşecektir. Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar olur.
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