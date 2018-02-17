Çoçuklar Duymayasın yeni bölüm fragmanında Havuç krizi! Tutku neler yapacak?

Çocuklar Duymasın 28. Bölüm Fragmanı yayında! Yaşadığı son olaydan sonra Tutku rahat durmuyor ve ortalığı yine karıştırmayı başarıyor! Tutku'ya oyun oynayan Meltem, evliliğini kurtarmayı başarıyor fakat Tutku yaşadıklarının öcünü almak için harekete geçiyor! İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Tutku, Meltem ile Haluk'u ayırmak için bu kez de ikilinin oğlu Emre'ye ulaşmanın yollarını arıyor. Diğer taraftan Meltem ile Haluk, Emre'den haber alamıyor ve telaşlanıyor! Peki Tutku bu sefer Meltem ile Haluk'u ayırmayı başaracak mı?Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de!





YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, herkes Tutku’dan kurtulduklarını sanıp, derin bir nefes almıştır. Ancak, özellikle aşık olduğu adamın gözleri önünde küçük düştüğü için çok sinirli olan Tutku’nun intikamı gecikmeyecektir. Tutku, Haluk ve Meltem’in mutluluğunu bozmak için geri dönecek ve bu sefer daha tehlikeli olacaktır.

Arkalarından dönen oyunlardan bihaber şekilde hayatlarına mutlu mutlu devam eden Haluk ve Meltem’in hayatı, aldıkları bir telefonla alt üst olur. Oğulları Havuç’a bir süredir kimse ulaşamamaktadır. Havuç ortadan bir anda kaybolmuştur. Haluk ve Meltem yana yakıla Havuç’u aramaya başlarlar, Havuç’un nerede olduğu büyük merak konusudur!