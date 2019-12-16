Çocuk dizisinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi isimlerin rol aldığı Çocuk, 17 Aralık Salı akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Çocuk'un haftaki bölümünde Akça, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kaldı. İşte, Çocuk'un 14. bölüm özeti ve yeni bölümle ilgili detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Çocuk'un 17 Aralık'taki son bölümünde;

Ali Kemal, Asiye’yi hiçbir yerde bulumamıştır. Sahilde annesinin eşkaline uyan bir ceset bulunduğu haberi gelir. Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gider. Asiye’nin vasiyetini, daha kadının akıbeti belli olmadan açtıran Ali Kemal’in aklındaki asıl soru mal mülk meselelerinden çok annesinin kimi seçtiğidir.

Vasiyeti okuyunca Ali Kemal net bir karar alır. Değer verdiği her şeyi ve herkesi tek tek elinden almakta olan Hasan’a karşı artık büyük bir hamle yapmak zorundadır. Aile paramparça olmadan önce, Hasan’ı yollarından çekmenin bir çaresini bulmalıdır. Ali Kemal’in içinde o varken tamirhaneyi yaktığını öğrenen Efe’nin kafası iyice karışır, Ali Kemal’e karşı tavrı değişmeye başlar. Babasının mezarının peşindeki Hasan, avukat Ziya aracılığıyla ilginç bir bilgiye ulaşır.

Babası nüfusta hala yaşıyor görünmektedir, Doğduğundan beri baba hasreti çeken Hasan bu bilgilerle umutlanır. Mekâna gittiğinde onu babasından kalan önemli bir nesnenin yanı sıra, büyük bir tehlike beklemektedir. Ali Kemal, Zeynep’i evden kovar, Hasan’ın evine köstebek olarak yollar. Bu duruma da isyan eden Şule ile tartışırlar.

Ali Kemal’in, çocukları doğar doğmaz boşanacaklarını net biçimde söylemesi Şule’yi yıkar. Babasını bulmak için çıktığı macera Hasan için bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. Hasan’ın hayatını kurtarmak için Ali Kemal’le beraber kaçırıldığı yere giden Akça hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.