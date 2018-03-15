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Çılgın Sedat kimdir? Kaç çocuğu var gerçek adı ne?

Kendine has üslubuyla söylediği şarkılar ve katıldığı yarışma programları ile tanınan Çılgın Sedat, zaman zaman magazin basınında yer alan haberler sonrası tekrar gündeme geliyor. Çılgın Sedat'ın kim olduğunu ve gerçek adının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlar Çılgın Sedat hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın gerçek adı ne?

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 14:01 | Son Güncelleme :

Son olarak katıldığı Survivor yarışması ile hafızalarda yer eden Çılgın Sedat, Türk televizyon izleyicisinin uzun yıllardır tanıdığı bir isim. Gerek katıldığı yarışma programları gerek 35 yaşından sonra futbola başlaması gibi birçok olay sonrası gündeme gelen Çılgın Sedat, son günlerde de en çok merak edilen isimlerden oldu. Magazin camiasında Çılgın Sedat olarak tanınan renkli şarkıcı hakkına merak edilenleri derledik. İşte Çılgın Sedat hakkında tüm detaylar...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.

Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Sedat Kapurtlu’nun Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.

ALBÜM ÇALIŞMALARI

2000: Delikanlı Gibi

2002: Bastıra Bastıra Aşk

2007: Siraç Bebeğime

2014: Bir Daha Mı Tövbe

Etiketler: çılgın sedat kaç yaşında , SeoHaber , televizyon , yayın , televizyon programı
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