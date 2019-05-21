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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Cemre kendini bıçakladı mı? Gözler Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında

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Cemre kendini bıçakladı mı? Gözler Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında

Zalim İstanbul dizisi 20 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle hafızalara kazındı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Zalim İstanbul son bölümüne Ceren ve Nedim’in evliliği damga vurdu. Final sahnesi ise şok etkisi yarattı. Cenk’e bıçak çeken Ceren, son anda bıçağı kendi karnına doğrulttu. Peki, Cemre kendini bıçakladı mı? Bu soruya yanıt arayan izleyiciler Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

Zalim İstanbul dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Şeniz’in otel odasında yaptığı şey ortaya çıktı. Elindeki görüntülerle Ceren’i tehdit eden Şeniz amacına ulaştı. Bu anları nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, son bölüm finalinde ise beklenmedik bir sahneyle karşılaştı. Cenk’in sert sözleri karşısında yıkılan Ceren, genç adama doğrulttuğu bıçağı kendine doğrulttu ve bebek itirafında bulundu. Ceren kendini bıçaklayacak mı? Bebeği öğrenen Cenk ne yapacak? Bu sorulara yanıt arayan izleyiciler fragmanı bekliyor.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren ve Nedim nikah masasına oturdu. Şeniz'in, kurduğu plan tıkır tıkır işledi. Giydiği gelinlikle odaya girdiğinde şok oldu.
Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kaldı.
Seher, Cemre ve Cenk bu olaya yetişemedi ve duruma engel olamadılar. Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırdı. Duruma anlam veremedi. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kaldı.
Ceren, evin hakimi gibi ailesine kök söktürdü. Onları görmezden geldi. Annesini hizmetçi gibi kullandı.

 

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