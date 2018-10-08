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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

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Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Tanıtımları günler öncesinden yapılan Can Kırıkları, 8 Ekim Salı günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatacak olan Can Kırıkları’nın oyuncu kadrosunda tanıdık simalar yer alıyor. İşte, Can Kırıkları dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Salı akşamları izleyici karşısına çıkacak olan Can Kırıkları’nda Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv'nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahangibi başarılı isimler rol alıyor.

KARAKTERLER

Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Hande Doğandemir- Leyla Akgün(Doğan)

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyümüş. 15-16 yaşlarındayken ailem diyebileceği tek kişi kardeşi gibi benimsediği Zeynep olmuş. Leyla'yla Zeynep arasındaki bu ilişki, Cihan Karadağ'ın genç yaşlarında hayatlarına girmesiyle bozulmuş. Günümüzde Leyla, zamanında ölümden dönmüş, hiçbir korkusu, kaygısı, endişesi olmayan, gözü kara bir polis. Onu yaşatan, bu denli güçlü yapan, komiser olmasını sağlayan ise Cihan'a olan kini ve intikam yemini. Yıllar sonra hayat, Leyla ile Zeynep'i bir kez daha bir araya getirecektir. Ne dost, ne düşman, birbirlerinin suç ortağı olacaklardır…

Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler İşte oyuncu kadrosu ve karakterler


Seçkin Özdemir- Aslan Erçetin

İşkolik, kuralcı, mantıklı, akıllı, başarılı bir başkomiser. Leyla'nın amiri. Zeynep'in akademiden üst sınıfı. İş ilişkileri dışında Zeynep ve kocası Kerem'in aile dostları. Büyük bir organize suç şebekesinin kilit isimleri olan Haşmet Köprülü ve damadı Cihan Karadağ'ı yakalama derdinde. Leyla'nın Cihan Karadağ'la ilişkisi zaman zaman kafasını karıştırsa da ipuçları bulup, bu bilmeceyi çözüp, suçluları hapse tıkmaya çalışmaktan vazgeçmiyor.

Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler İşte oyuncu kadrosu ve karakterler


Funda Eryiğit- Zeynep İnan

Baskıcı bir ailede büyümüş. Leyla'nın Cihan'la evliliğini yaptığı gece, onun da hayatı mahvoluyor. Hep Leyla'yı suçluyor. Yaşadıklarını yok saymış, polis okuluna gitmiş, komiser olmuş. Genç ve başarılı bir savcı olan Kerem ile evli. Yıllar sonra Leyla ile bir araya gelecek, suç ortağı olacaklardır.

Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler İşte oyuncu kadrosu ve karakterler


Alican Yücesoy-Cihan Karadağ

Evli, bir kız çocuk babası. Karizmatik, sert, güçlü ama geçmişine de bir o kadar takıntılı bir adam. Çocukluğu üvey baba eziyetiyle geçmiş. Sokaklarda, sert hayat koşullarıyla büyümüş. Hayatta kalmak için güçlü ve acımasız olmaya inanıyor. Kayınpederi Haşmet Köprülü'nün elini eteğini işlerden çekmesiyle iyice güçleniyor. Kardeşi Ercüment kıymetlisi. Onun yüzünden gelişen olaylar kayınpederi Haşmet Köprülü ile karşı karşıya getiriyor.
Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Özgür Çevik - Kerem İnan

Akıllı, başarılı, idealist bir savcı. Mesleki ve ahlaki idealistliği sebebiyle büyük iç çatışmalar yaşamasına rağmen karısına olan aşkı ağır basıyor.

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