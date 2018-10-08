Can Kırıkları dizisinin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Salı akşamları izleyici karşısına çıkacak olan Can Kırıkları’nda Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv'nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahangibi başarılı isimler rol alıyor.



KARAKTERLER

Hande Doğandemir- Leyla Akgün(Doğan)



Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyümüş. 15-16 yaşlarındayken ailem diyebileceği tek kişi kardeşi gibi benimsediği Zeynep olmuş. Leyla'yla Zeynep arasındaki bu ilişki, Cihan Karadağ'ın genç yaşlarında hayatlarına girmesiyle bozulmuş. Günümüzde Leyla, zamanında ölümden dönmüş, hiçbir korkusu, kaygısı, endişesi olmayan, gözü kara bir polis. Onu yaşatan, bu denli güçlü yapan, komiser olmasını sağlayan ise Cihan'a olan kini ve intikam yemini. Yıllar sonra hayat, Leyla ile Zeynep'i bir kez daha bir araya getirecektir. Ne dost, ne düşman, birbirlerinin suç ortağı olacaklardır…





Seçkin Özdemir- Aslan Erçetin



İşkolik, kuralcı, mantıklı, akıllı, başarılı bir başkomiser. Leyla'nın amiri. Zeynep'in akademiden üst sınıfı. İş ilişkileri dışında Zeynep ve kocası Kerem'in aile dostları. Büyük bir organize suç şebekesinin kilit isimleri olan Haşmet Köprülü ve damadı Cihan Karadağ'ı yakalama derdinde. Leyla'nın Cihan Karadağ'la ilişkisi zaman zaman kafasını karıştırsa da ipuçları bulup, bu bilmeceyi çözüp, suçluları hapse tıkmaya çalışmaktan vazgeçmiyor.





Funda Eryiğit- Zeynep İnan



Baskıcı bir ailede büyümüş. Leyla'nın Cihan'la evliliğini yaptığı gece, onun da hayatı mahvoluyor. Hep Leyla'yı suçluyor. Yaşadıklarını yok saymış, polis okuluna gitmiş, komiser olmuş. Genç ve başarılı bir savcı olan Kerem ile evli. Yıllar sonra Leyla ile bir araya gelecek, suç ortağı olacaklardır.





Alican Yücesoy-Cihan Karadağ



Evli, bir kız çocuk babası. Karizmatik, sert, güçlü ama geçmişine de bir o kadar takıntılı bir adam. Çocukluğu üvey baba eziyetiyle geçmiş. Sokaklarda, sert hayat koşullarıyla büyümüş. Hayatta kalmak için güçlü ve acımasız olmaya inanıyor. Kayınpederi Haşmet Köprülü'nün elini eteğini işlerden çekmesiyle iyice güçleniyor. Kardeşi Ercüment kıymetlisi. Onun yüzünden gelişen olaylar kayınpederi Haşmet Köprülü ile karşı karşıya getiriyor.



Özgür Çevik - Kerem İnan



Akıllı, başarılı, idealist bir savcı. Mesleki ve ahlaki idealistliği sebebiyle büyük iç çatışmalar yaşamasına rağmen karısına olan aşkı ağır basıyor.