Bülent Ersoy ve Selçuk Yapar arasında gerilim
Bülent Ersoy eski Popstar yarışmacısına neden “Siz değil konuşmaya hiçbir konuda yetkili değilsiniz” dedi.
Sunuculuğunu Osmantır Erkır’ın yaptığı, jüri koltuğunda diva Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı efsane yarışma Popstar 2018’de dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.
Yarışmada dün akşam kulisin sunuculuğunu üstlenen eski popstar yarışmacısı Selçuk Yapar ve Bülent Ersoy arasında sözlü tartışma yaşandı.
Bülent Ersoy’un Selçuk Yapar ile ilgili “bilemem yapar mı, yapmaz mı?, yarıştığı dönemde de elendiği iyi olmuş” demesi üzerine Selçuk Yapar’ dan cevap gecikmedi. Yapar “45 senesini Türk Halk Müziği’ne vermiş, emekli Güven Yapar’ın oğluyum. Hiç kimse “Yapar” soyadını ti’ye alamaz, her kuşunda eti yenmez” dedi.
Programın ilerleyen dakikalarında ise ikili arasında yaşanan bu durum tatlıya bağlandı.
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