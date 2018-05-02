Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Ayşen Gruda sürprizi
Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. 3 Mayıs Perşembe tarihli Bizim Hikaye 32. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Türk sinemasının duayen ismi Ayşen Gruda’nın görüntüleri damga vurdu. Gruda, dizide, herkesin çekindiği bir karakteri canlandıracak.İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti!
Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi, kadroya dahil olan yeni ismin rolü merak konusu oldu. Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli’nin oturduğu 'Bizim Hikaye' dizisine yeni bir isim katılıyor. Yeşilçam’ın efsane ismi Ayşen Gruda, 32. bölümden itibaren 'Yedi Bela Aysel' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fikri evi kurtarmıştır ancak parayı nereden bulduğu meçhuldür. Çok geçmeden paranın sahibinin Yedi Bela Aysel olduğu anlaşılır, Fikri parayı ondan çalmıştır. Aysel’in gelişiyle Elibollar babalarıyla ilgili bir şey daha öğreneceklerdir.
Barış'la Filiz'in arası her şeye rağmen iyidir. Ancak Fikri’nin karşısında küçük düşen Servet oğluna sorun çıkarmaya devam eder. Babasının bir açığını arayan Barış şok edici bir gerçekle karşılaşır. Servet ise oğlunu pes ettirebilmek için Filiz’i kardeşleriyle ilgili bir belaya sürüklemeye çalışır. Barış, babasının oyununu bozabilecek midir?
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