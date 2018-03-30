Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanında Ömer'in asıl amacı belli oluyor
Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 29 Mart tarihli son bölümü finalinde Zeynep’i kaçıran adamların peşine düşen Barış, tam amacına ulaştığı anda kötü bir sürpriz yaşadı. Kısa bir süre içerisinde yayınlanan Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanına ise Ömer’in kimliğiyle ilgili detaylar damga vurdu. İşte son gelişmelerin kısa bir özeti ve Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı!
Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken yeni fragman paylaşıldı. 5 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bizim Hikaye’nin 28. bölümünde aniden Filiz’in hayatına dahil olan Ömer’in asıl amacı ortaya çıkacak… İşte Bizim Hikaye yeni bölümünden görüntüler!
Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız etti. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurdu.
Filiz Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindeydi. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anladı. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzereydi.
Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı ise Müjde ile dertteydi. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters tepti. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmekteydi ancak finalde Müjde’den sürpriz bir hamle geldi.
Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişti. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna etti. Fakat Ömer’in niyeti farklıydı.
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