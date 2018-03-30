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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.03.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanında Ömer'in asıl amacı belli oluyor

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Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanında Ömer'in asıl amacı belli oluyor

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 29 Mart tarihli son bölümü finalinde Zeynep’i kaçıran adamların peşine düşen Barış, tam amacına ulaştığı anda kötü bir sürpriz yaşadı. Kısa bir süre içerisinde yayınlanan Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanına ise Ömer’in kimliğiyle ilgili detaylar damga vurdu. İşte son gelişmelerin kısa bir özeti ve Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı!

Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken yeni fragman paylaşıldı. 5 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bizim Hikaye’nin 28. bölümünde aniden Filiz’in hayatına dahil olan Ömer’in asıl amacı ortaya çıkacak… İşte Bizim Hikaye yeni bölümünden görüntüler!

Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız etti. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurdu.

Filiz Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindeydi. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anladı. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzereydi.
Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı ise Müjde ile dertteydi. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters tepti. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmekteydi ancak finalde Müjde’den sürpriz bir hamle geldi.

Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişti. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna etti. Fakat Ömer’in niyeti farklıydı.

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