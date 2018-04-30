Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen kaç yaşında ve nereli?
Birsen Bekgöz kimdir? sorusu, Survivor izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette yapmaya devam ediyor. Birsen Bekgöz, güçlü fiziği ve başarılı performansı ile yarışmanın bu sezon favorilerinden biri. Peki Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen kaç yaşında?
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Birsen Bekgöz oldu. Güçlü fiziği ile hemen dikkatleri üzerine çeken Birsen Bekgöz'ün özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte, Survivor 2018'in genç ve hırslı yarışmacısı Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler...
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.
Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.
2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan Birsen Bekgöz Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2018 kadrosunda yer almaktadır.
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