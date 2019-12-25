Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Müjgan'ın bebeği düşüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 26 Aralık Perşembe akşamı 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizinin geçen haftaki bölümünde Müjgan Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğunu öğrenmişti. Heyecan dolu anların ardından izleyenler yeni bölüm için sabırsızlanmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur.

Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacak. Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir.