Bir Zamanlar Çukurova'nın 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin ilgi gören dizisi Bir Zamanlar Çukurova 5 Aralık Perşembe akşamı 47. bölümü ile yayınlandı. Sevilen dizinin bu haftaki son bölümünde yaşananların ardından, dizinin yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şermin’in Hünkar’dan intikam hareketi, “Devlerin Aşkı”nı Çukurova’ya duyuruyor! Şermin’in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana’da yer yerinden oynayacak! Hünkar’ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli’yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar’a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: - Benimle evlenir misin?

Gazete haberi, Demir’i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini “aşk” göremeyecek kadar kör etmiştir.

Gaffur’un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha’yı yine yolda bırakır. Yılmaz’ın bir kez daha Züleyha ve Adnan’ı aracına alması Demir’i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

Gülten’e ilgisini fark etse de, Çetin’e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!