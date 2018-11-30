Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüzleşme sahnesi merak ediliyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Züleyha’nın kaçmaya çalıştığı anları nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölüm finaline yüzleşme sahnesi damga vurdu. Züleyha ve Yılmaz arasında nasıl bir konuşma geçeceği şimdiden merak konusu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı olaylı son bölümün hemen ardından gündeme geldi. Züleyha’ya karşı bebeğini kullanan Demir, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Züleyha’nın Yılmaz’la görüşmesine izin vermesi ekran karşındakileri şaşırttı. Şimdi gözler Züleyha ve Yılmaz’ın görüşmesinde yaşanacaklarda.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Umudunu da alıp esaretten kaçmak isteyen Züleyha, acısı ve öfkesi harmanlanan Demir'e bir kez daha yenildi. Züleyha'ya olan güvenini tamamen yitiren Demir, onu ölümle baş başa bırakarak oğluyla yola koyuldu. Kurduğu oyundan çok pişman olan Hünkar, Yılmaz'ın, Demir'i vuracağından korkuyordu. Bir aile faciasını önlemek için Yılmaz'la konuşmaya karar veren Hünkar, yalanlarına yenilerini ekleyip durumu daha da çıkılmaz bir hale getirdi. Duyduklarından sonra içi içine sığmayan Yılmaz'ın, bir tarafı Züleyha'yı kaybettiğini söylerken, diğer tarafı ise hala umutlu!
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