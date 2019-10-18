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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.10.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü sonrası 41.yeni bölüm fragmanı Demir çıkıyor mu?

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Bir Zamanlar Çukurova son bölümü sonrası 41.yeni bölüm fragmanı Demir çıkıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölümünde Demir'in duruşması fena halde gerilim yaşatmıştır. Şermin Arcan'ın duruşmaya gecikmesi üzerine karşı tarafın avukatı hakime itirazda bulunmuştur. Bunun üzerine Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. son bölümünde dava ertelenmiş ve Demir'in tutukluluk hali devam etmiştir. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 41. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte, son bölümden bazı bilgiler ve yeni bölüm hakkında detaylar

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine gerilim dolu anlara şahit etti. Dizinin 41. son bölümünde Şermin Arcan'ın davaya katılımı beklenirken, gecikme yaşanması üzerine davanın ertelenmesi gibi şok bir durum yaşandı. Bu durum Demir'i derinden yaraladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken, Müjgan'a bunu yapamayacağına karar veren Yılmaz, dönüş yolunda baygın vaziyette
Züleyha'yı bulmuştur. Onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken, gözünü açan Züleyha, Adnan'ı sayıklar. Yılmaz, geri döner ve Adnan'ın hayatını kurtarır. Yılmaz henüz gerçekleri bilmese de Züleyha, Adnan ve Yılmaz ilk kez yan yanadır! Ve ilk kez birbirlerine sarılırlar! Hastaneye ulaştıklarında da Yılmaz Adnan'ı bırakamaz. Ta ki, Hünkar gelene dek!

Çiftlikte ise yer yerinden oynamıştır. Züleyha ve Adnan, tüm Adana'da köşe bucak aranmaya başlar. Hünkar, Yılmaz'ın yaptıklarının hesabını sormaya Fekeli'ye kadar gider!

HATİP AĞA CEZAEVİNDE DEMİR'İ ÇILDIRTTI! DEMİR PERİŞAN!

Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ı bulmak için seferberlik ilan etmişken, Hatip Ağa ise, Demir ve Hünkar'ın arasını bozmak ve Yamanlar'ı yeni bir krize sürüklemek için cezaevine Demir'i ziyarete gider. Ona öyle bir şey söyler ki, çıldıran Demir, yine hücre cezası alır! Hünkar bir kez daha Savcı Jülide'den ricacı olmak zorundadır artık. Üstelik bir de hatip Ağa'nın fırsatçılığı ile uğraşmak zorunda kalır.

FEKELİ YILMAZ İLE HÜNKAR'IN ARASINDA KALDI!

Züleyha'nın kayıp haberini aldıktan sonra Yılmaz'a ulaşmaya çalışan Fekeli, bir yandan da Hünkar'ı oğlunun bunu yapmayacağına
inandırmaya çalışır. Ancak, Fekeli bile, gerçekten kaçmış olabileceklerini düşünecek haldedir! Bir yandan da etrafını saran akbabalara karşı Hünkar'a yardım etmek ister."Sen bana yar da olsan, yara da olsan, sana kıyamam" diyerek, kavgalarının ortasında yine elini uzatır.

ÇİFTLİKTE KADINLAR ÖNE ÇIKIYOR SANİYE VE GÜLTEN ARTIK HÜNKAR'IN EN ÖNEMLİ EKİBİ!

Yamanlar bir yandan Züleyha'yı bulmanın telaşındayken, bir yandan da Demir'in cezaevinde olmasından fırsat bilenlere karşı itibarlarını
korumak zorundadır. Hünkar, şirket ve Züleyha arasında koştururken, sağ kolu Saniye'ye daha büyük görevler verir. Saniye yanına Gülten'i de alarak, Hünkar'ın sünnet düğünü organizasyonunu üstlenir. Artık iki genç kadın ellerinde megafonları ve not defterleri ile Hünkar adına hayır işinin tüm sorumluluğu ile köyleri gezecektir. Ve Gülten yine Çetin ile karşılaşır

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