Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümde Fekeli ölecek mi? 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümü ile yine yürekleri ağza getirdi. Demir'in ortalığı fena halde karıştırdığı bölümde, Fekeli'nin hastanedeki sahneleri ise dikkat çekti. Peki, birçok olayın yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 36. son bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümde yaşananlar ve bazı bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova'nın 36. son bölümünde yaşananlar Fekeli ölecek mi sorularını akıllara getirdi. Birçok kişinin merakla araştırdığı dizinin yeni bölüm fragmanı ise gelişmelerin neler olacağını merak eden kişiler tarafından merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölümünde yaşanan olaylar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Demir, Şermin’in konağını ateşe verir!
Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?
Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!
Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?
Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır!
Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden
Çukurova yine alev alev!
Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.
Hünkar nereye gitti?
Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?
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