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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.09.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümde Fekeli ölecek mi? 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümde Fekeli ölecek mi? 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümü ile yine yürekleri ağza getirdi. Demir'in ortalığı fena halde karıştırdığı bölümde, Fekeli'nin hastanedeki sahneleri ise dikkat çekti. Peki, birçok olayın yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 36. son bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümde yaşananlar ve bazı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova'nın 36. son bölümünde yaşananlar Fekeli ölecek mi sorularını akıllara getirdi. Birçok kişinin merakla araştırdığı dizinin yeni bölüm fragmanı ise gelişmelerin neler olacağını merak eden kişiler tarafından merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölümünde yaşanan olaylar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir, Şermin’in konağını ateşe verir!

Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır!
Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden

Çukurova yine alev alev!

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

Hünkar nereye gitti?

Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?

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