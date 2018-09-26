Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanında Züleyha ve Yılmaz için hayat zorlaşıyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygusal dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde andarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor!
Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten. Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi!
Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi?
Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle