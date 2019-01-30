Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragmanında taşlar yerinden oynuyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan 18. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?
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