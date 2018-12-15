Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler yaşanacak?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan 15. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm fragmanı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümüne Züleyha'nın 'beni öldürün bitsin bu kavga artık' sözleri damga vuracak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.
10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.
Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle