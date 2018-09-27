“Bir Umut Yeter” ilk bölümü ile ekrana geliyor…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
27.09.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

“Bir Umut Yeter” ilk bölümü ile ekrana geliyor…

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Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.

Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.

Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.

Yayın Tarihi: 27 Eylül Perşembe / 2018

Yayın Saati: 20.00

“Bir Umut Yeter” ilk bölümü ile ekrana geliyor…

Künye

Yapım: MF Yapım

Yapımcı: Faruk Bayhan

Öykü ve Senaryo: Melis Civelek

Yönetmen: Yusuf Pirhasan

Oyuncular : Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar Hecehan), Hazal Subaşı (Elif Özkan Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Şevket Özkan), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Aysel), Diren Polatoğulları (Salih), Cansu Gültekin (Serap), Emre Aslan (Umut) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak Hecehan)

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