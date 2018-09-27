“Bir Umut Yeter” ilk bölümü ile ekrana geliyor…
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.
Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.
Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.
Yayın Tarihi: 27 Eylül Perşembe / 2018
Yayın Saati: 20.00
Künye
Yapım: MF Yapım
Yapımcı: Faruk Bayhan
Öykü ve Senaryo: Melis Civelek
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Oyuncular : Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar Hecehan), Hazal Subaşı (Elif Özkan Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Şevket Özkan), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Aysel), Diren Polatoğulları (Salih), Cansu Gültekin (Serap), Emre Aslan (Umut) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak Hecehan)
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