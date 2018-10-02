Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Bir Deli Rüzgar'ın bu hafta ekranlara gelecek 4. bölümü öncesi, ilk fragman yayınlandı. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragman, yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, Bir Deli Rüzgar'ın 4. bölüm fragmanında neler var?
Başrollerini Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Bir Deli Rüzgar'ın 4. yeni bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanı...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir Deli Rüzgar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 3. bölümünde; Gökçe’nin Eren Yıldız’la olan görüşmesi istediği gibi gitmez. Hayallerinden vazgeçecek durumdayken Melike ilk kez şarkıcı kimliğiyle Gökçe’ye yardımcı olur ve onu kampa alır. Gökçe, Melike ve Tunahan sayesinde tekrar hayalleri için mücadelesine devam eder. Bu sefer Eren Yıldız’ın karşısında sesiyle de kimliğiyle de farklı çıkacaktır. Fakat Gökçe bu uğurda istemeden de olsa başına bela alacaktır. Gökçe’nin Melis Rengin yüzünden Uğur’la arası açılacak fakat her şeye rağmen tam Uğur’a güvenecekken, onun gerçekte kim olduğunu öğrenecektir.
Geçmişte ise Sevim Soylu’nun hamile olduğu basına sızacak ve Sevim’in Ahmet’le arası açılacaktır. Ahmet, haberi kimin sızdırdığını öğrenmesi için Reşat’ı görevlendirdiğinde karşısına Melike çıkacaktır. Reşat ise Melike’yi cezalandırmak zorunda kalacak ve kimsenin beklemediği bir şey yapacaktır. Melike ise ailesini bulacak fakat başına Sevim Soylu yüzünden büyük belalar alacaktır.
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